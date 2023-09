Tuttosport - Milan sprecone: 25 tiri e 0 gol contro il Newcastle. Paura Maignan

vedi letture

Se si vuole descrivere con una parola l'esordio in Champions League del Milan contro il Newcastle di ieri pomeriggio, si potrebbe usare: peccato. Dopo la bastosta del derby i rossoneri entrano con il piglio giusto e, complice un po' di paura dei britannici, fanno la partita. Venticinque conclusioni complessive di cui nove tra i pali difesi da Pope. Zero gol. Un dato che lascia l'amaro in bocca e porta in dote solo un punto in saccoccia.

Note negative

Tuttosport questa mattina mette in risalto le note negative prima di tutto. Da una parte, sul campo, i rossoneri hanno sprecato tanto con un'azione di Rafa Leao emblema di tutto questo: il portoghese salta due difensori del Newcastle e invece di "spaccare la porta" - come suggerisce anche Pioli a fine partita - tenta un improbabile colpo di tacco che lo fa finire lungo disteso. Tra il Diavolo e il gol ci si mette anche Pope che con fortuna e istinto, soprattutto nel primo tempo, sventa diverse occasioni del Milan. Dall'altra parte, per il prosieguo della stagione, arrivano brutte notizie sul fronte infermeria che presto potrebbe riaccogliere Mike Maignan. Il portiere rossonero si è fermato a una decina di minuti dal termine per un problema muscolare, confermato nel post gara: risentimento al flessore sinistro. Nelle prossime ore gli esami ma il Milan già trema. Anche Loftus-Cheek lascia il campo per problemi fisici ma poi rassicura tutti su Instagram: "Solo crampi".

Note positive

Se bisogna essere abituati a raccogliere sempre quanto di positivo esce da una prestazione, Pioli si può consolare con l'atteggiamente del Milan. Tolti i primi 15 minuti di studio e forse di smaltimento definitivo di un derby perso 5-1 tre giorni prima, i rossoneri salgono in cattedra e fanno la partita. Il Newcastle, al ritorno in Champions League dopo 20 anni, è poca roba e il suo unico tiro in porta lo produce al 95esimo. Bene la fase offensiva anche se ancora non oliata come ad agosto e poco concreta negli ultimi metri, quelli decisivi. Bene anche la fase difensiva con Fikayo Tomori che mette in campo la prestazione più positiva della sua stagione, al ritorno in campo dopo la squalifica: il temibile Isak viene cancellato dal campo. Buone le sensazioni anche dai nuovi entrati: oltre a Sportiello che compie una grande parata allo scadere, positivi anche gli ingressi di Florenzi e Musah. Insomma pareggiare in casa in un girone così forse non è l'ideale ma mentalmente il Milan è sembrato esserci dopo un weekend complicato: una magra consolazione da cui Pioli può ripartire.