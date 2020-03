Tuttosport - Milan, su Gigio piomba il Chelsea: pronti 60 milioni di euro

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Gigio Donnarumma e dei tanti club interessati a lui nel caso in cui dovesse lasciare il Milan. Tra questi, secondo Tuttosport, c'è anche il Chelsea, con il tecnico Franck Lampard che lo vuole fortemente, tanto da metterlo in cima alla lista dei desideri per il prossimo mercato estivo del club inglese.

RINNOVO DIFFICILE - Il contratto del giovane portiere rossonero scade nel 2021, ma se il Milan non vuole perderlo a zero dovrà venderlo necessariamente questa estate, a meno che ovviamente non riesca a trovare un accordo per il rinnovo. Al momento, però, quest'ultimo scenario appare molto complicato e per questo in via Aldo Rossi si sta pensando di venderlo tra qualche mese al miglior offerente, in modo da fare una ricca plusvalenza.

OFFERTA MONSTRE - Sul giocatore ci sono sempre anche PSG e Real Madrid, me nelle ultime ore il Chelsea avrebbe presentato a Gigio un'offerta davvero importante: contratto di 5 anni a 8 milioni più bonus a stagione. Per il Milan, invece, sarebbero pronti sul piatto circa 60 milioni di euro, una cifra davvero monstre per un giocatore che in estate avrà solo un anno di contratto. Un'offerta del genere non potrebbe ovviamente lasciare indifferente né Ivan Gazidis, nè il fondo Elliott, che davanti ad una proposta di tale portata difficilmente potranno dire di no.