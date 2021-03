Tuttosport - Milan, Tomori verso il riscatto. Dalot e Meité più no che sì. Rinnovo del prestito per Diaz?

L'edizione odierna di Tuttosport fa questa mattina il punto sul possibile futuro dei quattro giocatori della rosa del Milan che sono in prestito fino al termine di questa stagione, vale a dire Fikayo Tomori, Brahim Diaz, Diogo Dalot e Soualhio Meite. A questi si aggiunge anche Sandro Tonali, il cui riscatto dal Brescia avverrà sicuramente al termine del campionato.

TOMORI - Il difensore inglese, arrivato a gennaio dal Chelsea, ha convinto tutti in questi suoi primi mesi in rossonero e quindi il club di via Aldo Rossi farà di tutto per trattenerlo a Milanello. Per riscattarlo dai Blues, il Milan dovrà sborsare 28 milioni di euro, una cifra importante, ma non esagerata per un giovane difensore centrale classe 1997 che ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore.

DALOT E MEITÉ - Le posizioni del terzino portoghese e del centrocampista francese sono piuttosto simili e al momento il club rossonero non sembra intenzionato a presentare delle offerte per il loro acquisto a titolo definitivo. Dalot è destinato quindi a tornare al Manchester United (gli inglesi chiedono eventualmente 20 milioni per la sua cessione), mentre Meité dovrebbe fare ritorno al Torino (8 milioni di euro il prezzo del suo riscatto). Solo un grande finale di stagione potrebbe cambiare i loro destini.

DIAZ - Il giovane trequartista spagnolo piace tanto alla dirigenza milanista e anche a mister Pioli, anche se in questa sua prima stagione in Italia ha pagato parecchio l’impatto fisico con il nostro campionato. Diaz è però molto stimato a Milanello e per questo non è escluso che il Milan possa riprenderlo in prestito per un'altra stagione, soprattutto se il Real Madrid non dovesse assicuragli un minutaggio importante.