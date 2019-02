Tuttosport - Milan, tutto su Saint-Maximin: operazione alla Paquetà, Leonardo vuole giocare d’anticipo

Tutto su Allan Saint-Maximin. Il Milan ha deciso: il giovane francese è la pedina giusta per rinforzare il reparto offensivo. E così, come riporta Tuttosport, dopo aver tentato il colpo a gennaio, il club rossonero ha deciso di giocare d’anticipo: come per Paquetà, Leonardo e Maldini hanno intenzione di mettere il prima possibile le mani sul talento del Nizza.

COSTO - L’obiettivo, ovviamente, è evitare che si scateni un’asta con conseguente rialzo della valutazione. La società francese vorrebbe rinviare ogni discorso a fine stagione: in caso di qualificazione alla prossima Europa League, infatti, il costo del cartellino di Saint-Maximin potrebbe salire fino a 30 milioni. Il Milan, che attende risposte definitive da Tas e UEFA, dovrà capire nei prossimi mesi come muoversi sul mercato (molto dipenderà dall’accesso alla Champions League).

CONTATTI - Dal conto suo, il giocatore ha già fatto sapere di voler lasciare il Nizza e gradirebbe molto la destinazione rossonera. Non a caso, aveva fatto pressioni per partire già a gennaio. I dirigenti rossoneri non vogliono perdere tempo: Leonardo è in contatto con il club transalpino, Maldini con l’intermediario che aveva provato a imbastire la trattativa negli ultimi giorni della sessione invernale.