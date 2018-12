Tuttosport - Milan, un mese dopo riecco Higuain: Gattuso lo esorta a non fissarsi sul gol

È passato quasi un mese da quella deludente serata, cominciata male, con il rigore sbagliato nel primo tempo, e finita peggio, con l’espulsione e le successive due giornate di squalifica in campionato. Smaltita la rabbia e scontata la pena, Gonzalo Higuain è pronto a tornare e stasera scenderà in campo dal primo minuto (al fianco di Cutrone) nella sfida contro il Torino.

ESPERIENZA - Nel corso della conferenza stampa di ieri, Rino Gattuso ha esortato il Pipita a non fissarsi sul gol, ma il Milan - osserva il quotidiano Tuttosport - ne ha bisogno. Perché le giocate del giovane Cutrone non possono bastare: in una stagione così tirata, l’esperienza e la qualità dell’argentino sono fondamentali. L’ex Juve è fermo a 5 reti dopo 14 turni, 3 in meno rispetto alla scorsa stagione. Quest’anno, però, ha già saltato quattro gare di Serie A.

VOGLIA DI GOL - Gonzalo sta bene e proverà a non farsi condizionare dal solito e ormai cronico fastidio alla schiena. Perché il Milan, come detto, ha bisogno dei suoi strappi sotto porta e lo stesso giocatore ha la necessità di ritrovare al più presto la via del gol. Non è una “fissa” ma una legittima esigenza: per Higuain, andare a segno è una sorta di missione.