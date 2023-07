Tuttosport - Milano-Torino calda: ecco quando ci sarà l'affondo granata su Messias. Patto per Singo e Pobega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se doveste mettervi in viaggio nelle prossime ora da Milano verso Torino o viceversa, troverete una strada caldissima. Molto presto potrebbe infiammarsi il mercato tra i rossoneri e i granata che guardano l'uno nella casa dell'altro per rinforzare le proprie squadre. I rapporti sono buoni ed è stato trovato un patto su alcune trattative, nulla di fatto nel concreto ma solo nel modalità di trattare.

Pallino Messias

Il primo nome che ha scaldato la via è quello di Junior Messias che, come scrive oggi Tuttosport, è un vecchio pallino di Ivan Juric, allenatore del Torino, che lo ammira sin dai tempi del Crotone. Prima dell'affondo del direttore sportivo Vagnati, però, i granata vogliono incamerare un po' di liquidità che potrebbe arrivare con la cessione del centrale olandese Per Schuurs. Una volta fatta cassa il Torino busserà alle porte rossonere per provare a strappare Messias al Diavolo. Il giocatore è in uscita da Milanello con Furlani e Moncada che hanno chiuso Pulisic e sarebbero pronti a investire anche su un altro esterno destro. Junior ha 32 anni e un contratto in scadenza nel 2024 e per questo motivo, per Tuttosport, non verrà valutato più di 5 milioni di euro. Vedremo quali saranno le tempistiche con il Milan che a breve partirà per gli Stati Uniti.

Patto

Ma ci sono altri due nomi che tengono banco. Uno è quello di Wilfried Singo: il laterale difensivo ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Torino, in scadenza fra 12 mesi, e i granata lo hanno subito rimpiazzato con Bellanova, sintomo che Singo verrà ceduto già quest'estate. Sul giocatore, fisicamente straripante, ci sarebbe l'interesse anche di diversi club di Premier. Il Milan, però, ha chiesto informazioni già da diversi giorni e ha un accordo con il Torino che, in caso di offerte paritarie con altri club, ai rossoneri verrà data la precedenza. Chiaramente se dall'Inghilterra dovessero presentarsi con delle proposte migliori a quel punto il piatto del Milan sarebbe accantonato. In cambio la dirigenza rossonera avrebbe dato quindici giorni di attesa ai granata su una risposta per Tommaso Pobega, già in prestito sotto la Mole, e obiettivo di Vagnati. Il Milan si porterà Pobega negli Stati Uniti e, anche in base a come si evolverà il mercato nei prossimi 14 giorni, deciderà se aprire le trattative con il Torino anche per il centrocampista classe '99