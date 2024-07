Tuttosport - Morata, Jovic e un'altra punta? Milan al lavoro: restano vive le piste Abraham e Depay

vedi letture

Qualche giorno fa, durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di mercato e ha lasciato la porta aperta all'arrivo di due attaccanti: "C'è Mister X, Jovic è nostro, poi dipenderà da quanti attaccanti serviranno a Fonseca. Tre sono possibili, se si crea spazio, tutto può essere". Mister X, si sa, è Alvaro Morata, mentre ci sono più piste aperte per la terza punta.

FASE DECISIVA PER MORATA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che fa prima di tutto il punto sulla trattativa per Morata, il quale ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro: Ibra è in pressing sullo spagnolo, che prenderà una decisione definitiva sul suo futuro solo dopo l'Europeo. Ma il clima intorno a lui in Spagna è piuttosto pesante e quindi si sta convincendo sempre di più di lasciare l'Atletico Madrid. I prossimi giorni saranno decisivi per questa trattativa.

TERZA PUNTA? - Ci vorrà invece un po' di pazienza in più per conoscere il nome dell'eventuale terza punta che si aggiungerebbe a Morata e a Jovic. Prima di tutto toccherà a Fonseca far sapere ai dirigenti milanisti se avrà bisogno di un'altra punta oppure no. Se dovesse chiedere un ulteriore rinforzo offensivo, il club di via Aldo Rossi ha diversi profili da valutare: tra questi ci sono per esempio Tammy Abraham, che la Roma sta offrendo a più società, ma per il quale chiede comunque 25 milioni di euro, e Memphis Depay, attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con l'Atletico Madrid. Sullo sfondo ci sono poi elementi osservati dal dt Geoffrey Moncada durante la stagione, come Denkey, 23enne togolese del Circle Bruges (28 gol nel '23-24), ed En-Nesyri, 27 anni, marocchino in uscita dal Siviglia.