Tuttosport - Napoli-Milan: quante battaglie in mezzo al campo. Ecco chi deciderà il passaggio del turno

Napoli e Milan , si affrontano questa sera per la quarta volta in stagione, la terza nel giro di poco più di due settimane. Nonostante una vittoria schiacciante dei rossoneri in campionato, gli azzurri non hanno lasciato scampo a nessuno in Serie A dominando la scena. In Champions League l'andata dei quarti ha detto bene a Pioli e i suoi. Il passaggio del turno è ancora in bilico, alla fine passerà che vincerà le battaglie in mezzo al campo , che sono tantissime.

Tuttosport individua ben cinque duelli chiave questa mattina per provare a raccontare quello che sarà Napoli-Milan stasera. Lo scontro che balza di più agli occhi è una sfida che ancora non abbiamo visto in questa stagione, ed è oggettivamente un peccato. Da una parte Mike Maignan, uno dei portieri più forti del mondo, dall'altra Victor Osimhen, capocannoniere del campionato italiano. Un tempo i due erano compagni di suqadra al Lille, oggi invece si sfideranno in un faccia a faccia che potrebbe essere epico. Il nigeriano ha numeri impressionanti in stagione, il portiere francese non ha bisogno di presentazioni e le sue prodezze parlano per lui. L'aiuto dovrà arrivare comunque da tutto il reparto difensivo rossonero, se non da tutta la squadra. Ismael Bennacer sarà chiamato nuovamente ad anestetizzare il cervello del Napoli, Lobotka, nella speranza che i palloni per Osimhen siano pochi e sporchi.

A tutta fascia

Ma al di là delle menti di Milan e Napoli, la differenza molto probabilmente si farà sulle fasce. Le due squadre hanno sulle corsie di destra e sinistra chi può davvero fare la differenza. Da una parte c'è Kvaratskhelia che sfiderà Davide Calabria: il capitano rossonero ha offerto due ottime prestazioni sul georgiano e c'è bisogno anche di una terza che possa mettere la ciliegina sulla torta. Dall'altra il Milan ripone gran parte delle sue speranze su Rafa Leao che, insieme a Theo Hernandez, può rappresentare una costante spina nel fianco sulla corsia di destra napoletana: da quella parte ci sarà il capitano Di Lorenzo a cercare di arginare le ondate ma anche a provare a rispondere con i suoi inserimenti sempre puntuali. Infine c'è la sfida dell'estro: per il Milan c'è Brahim Diaz, che con il Napoli ultimamente sembra avere feeling, per il Napoli Elmas, che potrebbe essere una variabile impazzita a gara in corso.