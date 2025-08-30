Di Marzio: "Il Milan proverà a prendere Dovbyk senza coinvolgere Gimenez"

vedi letture

Il Milan insiste per Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è ormai un obiettivo dichiarato, come ammesso da Igli Tare nel pre-partita di Lecce-Milan. Arrivano in merito aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, che sottolinea come i rossoneri stiano ragionando su come acquistare il centravanti della Roma senza coinvolgere nella trattativa Santiago Gimenez, che ha già fatto sapere di non voler lasciare il Milan. Trattativa non semplice ma la fumata bianca non è da escludere, considerando l'apertura dello stesso Dovbyk al trasferimento.

