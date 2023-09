Tuttosport - Niente nazionale per Kalulu: il francese resta a Milanello e si candida per sostituire Tomori nel derby

vedi letture

Sono diversi i giocatori rossoneri che saranno impegnati nei prossimi giorni con le rispettive nazionali. Tra questi non c'è Pierre Kalulu che ha terminato la sua avventura nella Francia Under 21 e per il momento non è stato convocato da Didier Deschamps per la nazionale maggiore. Il difensore rossonero riprenderà quindi oggi gli allenamenti a Milanello insieme agli altri rossoneri che sono rimasti a Milanello.

IL SOSTITUTO DI TOMORI - Come riferisce stamattina Tuttosport, in questo inizio di stagione, Stefano Pioli ha scelto Thiaw e Tomori come coppia titolare al centro della difesa, mentre Kalulu è stato impiegato come alternativa a destra a Davide Calabria. Alla ripresa è in programma il derby contro l'Inter, match al quale non potrà partecipare Fikayo Tomori, che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo L'esplusione per doppio giallo rimediato contro la Roma. Pioli dovrà scegliere il sostituto dell'inglese e ovviamente Kalulu si candida ad una maglia da titolare al fianco di Thiaw contro i nerazzurri.

FAVORITO SU KJAER - La scelta, salvo sorprese, dovrebbe ricadere proprio su di lui. A rafforzare questa ipotesi c'è poi proprio il fatto che Pierre non è stato convocato in nazionale e quindi potrà allenarsi regolarmente a Milanello in questi giorni. L'unico che potrebbe insidiarlo è Simon Kjaer, ma il danese rientrerà solo a metà della prossima settimana e quindi al momento il favorito per partire dall'inizio al fianco di Thiaw nel derby di Milano è certamente Kalulu.