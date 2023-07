Tuttosport - Obiettivi e alternative per il centrocampo in attesa di Reijnders: da Musah a Gravenberch, passando per Samardzic

MilanNews.it

Tijjani Reijnders rimane l'obiettivo numero uno per il mercato del Milan con Stefano Pioli che ha individuato nell'olandese il giocatore ideale per il centrocampo del suo nuovo-vecchio Milan. Il muro dell'Az Alkmaar che continua a nicchiare, però, sta portando il club di via Aldo Rossi (e il giocatore) a spazientirsi e ha scorrere la lista di possibili altri obiettivi o alternative per il centrocampo.

Vecchi pallini

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport ci sarebbero due profili che non sono mai usciti dalle idee di Furlani e Moncada, anche se diversi tra loro e diversi sicuramente da Reijnders. Il primo è Yunus Musah, centrocampista statunitense molto giovane in forza al Valencia dove ha già messo da parte una buona esperienza tra i professionisti. Anche qui l'ostacolo maggiore è il costo del cartellino: il contratto non scadrà a breve e dalla Spagna chiedono almeno 30 milioni di euro. Non sembrerebbe del tutto tramontata nemmeno la pista che porta a Lazar Samardzic dell'Udinese, forse un pochino più duttile e tecnico come tipo di giocatore e con il vantaggio di conoscere già il campionato italiano.

Alternative

Se sia il nome di Musah che quello di Samardzic sono stati visti più come obiettivi accanto a quello di Reijnders nelle ultime settimane, sia Nico Domininguez del Bologna che Ryan Gravenberch del Bayern potrebbero essere visti maggiormente come delle alternative anche se è tutto da vedere. Il centrocampista argentino alla corte di Thiago Motta vedrà scadere il suo contratto nel 2024 e sembra essere pronto per un salto di qualità nella sua carriera: per lui servono 10 milioni. Per quanto riguarda l'olandese del Bayern Monaco, invece, le cose potrebbero essere un po' più complesse. Il giocatore ha trovato pochissimo spazio in Baviera in questa stagione e vorrebbe andare in una squadra che gli permetta di scendere in campo con regoalrità: proprio questa sua volontà potrebbe far abbassare il prezzo che oggi è elevato.