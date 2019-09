Tuttosport - Piatek, zero gol con la "nove": arriva Inzaghi per esorcizzare la maglia del Pistolero

Lo avevano messo in guardia: occhio alla "nove", la maglia che, dopo i fasti di Pippo Inzaghi, non aveva portato benissimo ai vari Pato, Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain. Ma Piatek non è tipo da... maledizioni. Ha sempre puntato quella maglia e non ha esitato a indossarla una volta conclusa la prima (mezza) stagione in rossonero. Ma anche in questo caso, le cose non stanno andando per il verso giusto.

SFORTUNA - Sarà un caso - osserva il quotidiano Tuttosport - ma l’anno scorso, con addosso la numero diciannove, Piatek ha dato il suo onesto contributo in termini di gol (undici tra campionato e Coppa Italia), al netto di un calo nel finale di stagione. Ma da luglio in avanti, con il nove sulle spalle, non è riuscito a segnare nemmeno in amichevole. Nessuna rete, pochi tiri in porta e prestazioni spesso non all’altezza. Non a caso, Giampaolo lo ha escluso dalla formazione titolare che ha affrontato il Brescia prima della sosta.

CI PENSA PIPPO - Insomma, bisogna fare qualcosa. Dopo aver risolto tante partite e regalato parecchie soddisfazioni al popolo milanista, Filippo Inzaghi è pronto a dare nuovamente una mano al suo Milan. Pippo è rossonero dentro e non può assistere inerme a questa situazione a dir poco paradossale. Per questo ha deciso di "scendere in campo" per aiutare il Pistolero: "Gli darò personalmente la numero nove, è un forte e tornerà a segnare", ha dichiarato Super Pippo. Nell’attesa, Piatek spera (almeno) di sbloccarsi.