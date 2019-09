Tuttosport - Rebic a lezione di Milan: primo giorno a Milanello, non sarà facile conquistare una maglia

Primo giorno di scuola per Ante Rebic, primo giorno a Milanello per il croato dopo gli impegni con la Nazionale. Preso in extremis dal Milan, il giocatore - dopo le visite e la firma sul contratto - è ripartito immediatamente per rispondere alla convocazione del commissario tecnico Dalic, che lo considera un pilastro della sua squadra.

RUOLO - Chiuso il capitolo Nazionale, Rebic avrà ora la possibilità di conoscere meglio l’ambiente rossonero. Da qui alla prossima sosta (in programma a metà ottobre), l’attaccante dovrà studiare parecchio per cercare di guadagnare posizioni nelle gerarchia di Giampaolo. Non resta che capire dove sarà utilizzato. Come evidenzia Tuttosport, il croato è una punta esterna, quindi non può essere in alcun modo considerato un vice-Piatek. Molto, ovviamente, dipenderà dal sistema di gioco che utilizzerò l’allenatore.

NUOVA OCCASIONE - Oltre alla posizione, sarà importante anche capire se Rebic abbia fatto davvero il salto di qualità. Le sue precedenti esperienze in Italia, infatti (con Fiorentina e Verona), sono state tutt’altro che indimenticabili. Ante ha fatto decisamente meglio in Bundesliga e con la sua Nazionale: per lui un’altra chance in Serie A, stavolta da non fallire.