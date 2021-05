Tuttosport - Rebic, tocca a te: obiettivo Champions e doppia cifra in campionato

Nella conferenza stampa di ieri a Milanello, Stefano Pioli ha speso belle parole nei confronti di Ante Rebic: in particolare, il tecnico rossonero ha apprezzato il modo in cui il croato è entrato in campo domenica contro la Juventus. L'ex Eintracht Francoforte non aveva preso bene l'esclusione dall'undici iniziale e per questo è subentrato a Ibrahimovic con un atteggiamento molto incazzato.

I GOL DI ANTE - Stasera contro il Torino, senza lo svedese, toccherà a Rebic guidare l'attacco milanista. In questo finale di stagione, il Milan si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League e ha quindi bisogno dei gol dell'attaccante croato. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Ante dovrà scendere in campo contro i granata con lo stesso atteggiamento di domenica e trascinare i suoi compagni verso la vittoria.

DOPPIA CIFRA - Oltre a quello di squadra, in queste ultime tre giornate di campionato, Rebic vuole raggiungere anche un obiettivo personale, vale a dire arrivare per il secondo anno di fila in doppia cifra in campionato con la maglia rossonera (al momento è a quota 8 reti). Uno stimolo in più per il croato per dare tutto in campo in questi ultimi tre match, anche se sul piano dell'atteggiamento è davvero difficile imputargli qualcosa.