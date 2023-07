Tuttosport - Rebus De Ketelaere: è sul mercato, ma per ora nessuno offre 28 milioni. Lui vorrebbe restare al Milan

Poco meno di un anno fa, il 3 agosto 2022, Charles De Ketelaere, dopo una trattativa infinita tra il Milan e il Bruges, entrava per la prima volta a Milanello con grandissime aspettative. Purtroppo però le cose sono andate diversamente, il belga ha deluso parecchio e ora è in forte dubbio il suo futuro in rossonero.

SUL MERCATO - Come riferisce stamattina Tuttosport, De Ketelaere, atteso domani a Milanello dopo le vacanze, è stato di fatto messo sul mercato dal club di via Aldo Rossi, ma serve un'offerta da almeno 28 milioni di euro per non fare una minusvalenza. Nessuno però al momento ha messo sul piatto questa cifra, anche se qualche interessamento c'è stato: ci sono infatti stati dei sondaggi da parte di Aston Villa, Lipsia, Lens e soprattutto PSV Eindhoven.

VOGLIA DI RESTARE - Il trequartista belga, da parte sua, non vorrebbe chiudere la sua avventura al Milan dopo un solo anno e vorrebbe avere una seconda chance per dimostrare a tutti e in primis al club rossonero che non ha sbagliato un anno fa ad investire 35 milioni di euro per strapparlo al Bruges. Da domani riprenderà ad allenarsi e proverà a convincere Stefano Pioli a puntare ancora su di lui. Ce la farà De Ketelaere o il suo destino ormai è già scritto?