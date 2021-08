Tuttosport - Saelemaekers: "Faremo una grande Champions. Ibra ti spinge ad andare oltre ai tuoi limiti"

Alexis Saelemaekers è stato una delle sorprese più belle degli ultimi anni nel Milan: arrivato per pochi milioni dall'Anderlecht, il belga ha conquistato in breve tempo una maglia da titolare sulla fascia destra ed è stato uno dei protagonisti del ritorno in Champions League dei rossoneri. Una competizione che nella rosa di Pioli in pochi hanno già giocato: "In gruppo, solo in cinque o sei ci hanno già giocato in Champions, quindi ci arriveremo con un po’ di inesperienza. Ma questa può essere molla per giocare con quell’incoscienza che ti porta a fare grandi cose, come abbiamo visto con l’Ajax. Ci aiuta pure il fatto di avere già acquisito un certo tipo di mentalità data dalle certezze tattiche che ci ha dato Pioli. Personalmente, sono convinto che faremo una grande Champions" le parole dell'attaccante esterno milanisti ai microfoni di Tuttosport.

FIDUCIA - La sua crescita nell'ultima stagione è stata davvero importante: "In campo ho sempre più fiducia perché conosco bene i compagni e tutti quelli che lavorano nel Milan, a partire dall’allenatore - ha spiegato Saelemaekers -. Come detto, iniziare con tutte queste certezze è una spinta per ripetere quanto fatto l’anno scorso cercando di migliorarci. Nell’ultimo campionato abbiamo messo in campo tutto quello che ci chiedeva Pioli e il secondo posto, che è una gran cosa, ci ha spalancato la strada per la Champions".

IBRA E GIROUD - Il belga ha poi parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud: "Ibra? Io non ho mai avuto un compagno di squadra così e non è facile allenarsi con lui tutti i giorni perché ha una mentalità pazzesca, Ibra vuole sempre che ognuno tiri fuori il meglio di sé, urla e ti spinge ad andare oltre ai tuoi limiti. Ma è anche per questo che abbiamo fatto bene l’anno scorso. Giroud? Hanno un profilo simile, non per mentalità ma perché hanno alzato tantissimi trofei. Giroud ha conquistato il Mondiale, la Champions e per un gruppo che non ha vinto ancora niente è importante avere questo tipo di giocatori che ti possono insegnare a vincere e ad avere la fiducia necessaria per riuscirci".