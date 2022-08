Tuttosport - Sanches al PSG, il Milan deve cambiare obiettivo: il primo nome della lista è Sarr

MilanNews.it

Renato Sanches, alla fine, ha esaudito il suo desiderio di andare al PSG e così il Milan, dopo averlo seguito per diversi mesi, è costretto a cambiare obiettivo per rinforzare il suo centrocampo. E il primo nome della lista è quello di Pape Matar Sarr, giocatore classe 2002 del Tottenham.

NO PRESTITO SECCO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono al lavoro per cercare di strappare le migliori condizioni possibili: il club di via Aldo Rossi sta infatti trattando con gli Spurs per avere il giovane mediano in prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi hanno già fatto un passo verso il Milan e hanno aperto al prestito, ma ritengono che Sarr possa essere un giocatore importante per il futuro. Difficilmente però Maldini e Massara accetteranno un prestito secco perchè, per filosofia, non vogliono prendere a titolo temporaneo giocatori di altre squadre, valorizzarli e poi vederli andare via.

ALTERNATIVE - Sempre in casa Tottenham, un altro nome per il centrocampo rossonero è quello di Tanguy Ndombele. Nell'elenco dei dirigenti di via Aldo Rossi c'è poi anche Douglas Luiz dell'Aston Villa, ma la sua valutazione è molto alta nonostante sia in scadenza tra un anno. Nelle scorse settimane anche Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, era stato accostato al Milan dopo un incontro tra il suo agente e il Diavolo, però al momento non risultano altri contatti tra le parti. Troppo costosa infine la pista che porta a Seko Fofana, ex centrocampista dell'Udinese ora al Lens.