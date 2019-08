Tuttosport - Suso, Giampaolo ha vinto: a fine mercato si parlerà del rinnovo, l'obiettivo è togliere la clausola

Dopo un'estate di voci, incontri e possibili richieste di mercato, Suso resterà al Milan, come volontà del suo allenatore. Tuttosport, oggi in edicola, si concentra proprio sullo spagnolo, diventato trequartista con Giampaolo: il tecnico di Giulianova ha ribadito in più occasioni di considerare l'ex Liverpool centrale al progetto. Ha vinto dunque l'allenatore abruzzese che tanto ha spinto per la permanenza del numero 8.

CAMBIO DI STRATEGIE - Acquistato sostanzialmente a zero dal Milan, il classe '93 poteva rappresentare una plusvalenza importante, ma allo stesso tempo un decadimento tecnico. Marco Giampaolo ha subito evidenziato le qualità del nativo di Cadice, facendolo diventare il protagonista del precampionato. Se servisse una cessione, dunque, si dovrà guardare altrove, perché Suso sarà fondamentale nel 4-3-1-2 dell'allenatore abruzzese.

IL RINNOVO - Suso ha un contratto in scadenza a giugno 2022 che vorrebbe veder prolungato con un incremento dello stipendio. La trattativa è ripartita con l'ultimo incontro a Casa Milan di Alessandro Lucci, procuratore dello spagnolo. Le proposte estive non hanno convinto né il Milan né il calciatore, tant'è che, a fine mercato, si andrà a discutere del prolungamento: la dirigenza rossonera propone un rinnovo fino al 2024 con ingaggio a 3.5 milioni netti a stagione. Il Diavolo ambisce anche a rimuovere la clausola presente nel contratto del calciatore