Tuttosport - Tomori-Kalulu, la coppia tutta muscoli e sprint: per il Milan un marzo senza gol subiti

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna sorpresa, perlomeno non più. Kalulu è ormai una solida certezza di questo Milan, un titolare a tutti gli effetti. Alla fine ha avuto ragione Maldini: per mesi, dopo l’infortunio di Kjaer, si è parlato di un possibile sostituto, ma i dirigenti rossoneri hanno chiuso il mercato di gennaio senza acquistare un nuovo centrale, con la consapevolezza che Pierre avrebbe risposto "presente" in caso di necessità. E così è stato.

Un marzo a "porte chiuse"

Come sottolinea Tuttosport, Kalulu, sotto la cura Pioli e i consigli di Kjaer, si è trasformato in un eccellente difensore. E in coppia con Tomori ha fatto il definitivo salto di qualità. Non a caso, il Milan ha chiuso il mese di marzo (la prossima gara sarà in programma ad aprile, dopo la sosta) senza subire gol. Maignan ci ha messo del suo, ma i meriti vanno divisi col tandem tutto muscoli e sprint formato, appunto, da Kalulu e Tomori.

Solo le briciole per gli avversari

Nelle quattro partite in cui il Milan ha difeso con il duo anglofrancese, le squadre avversarie sono riuscite a tirare verso la porta rossonera solamente 7 volte, con Maignan che si è dovuto realmente superare solo su Luperto nel match di San Siro contro l’Empoli. Insomma, una garanzia di affidabilità, un concentrato di velocità e forza fisica che sta portando tanti benefici ai rossoneri di Pioli.