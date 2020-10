Tuttosport - Verso Milan-Spezia: più Diaz di Castillejo, possibilità Tonali. Ma il rebus è in attacco

Dall’Europa League al campionato, senza un attimo di tregua. Insomma, vietato rilassarsi: dopo averla scampata bella in Portogallo, il Milan deve subito ritrovare la concentrazione e pensare allo Spezia, che arriva a San Siro con fiducia e una marcia in più dopo la vittoria (a sorpresa?) sul campo dell’Udinese.

OUT SAMU? - Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre agli spezzini, facendo tesoro degli errori commessi contro il Rio Ave. Castillejo, ad esempio, potrebbe accomodarsi in panchina e lasciare il posto al brillante Brahim Diaz. Possibile cambio anche a centrocampo: come riporta Tuttosport, Sandro Tonali potrebbe prendere il posto di Bennacer al fianco di Kessié, mentre Calhanoglu sarà ancora il trequartista alle spalle del centravanti. A destra dovrebbe agire Saelemaekers, ma occhio al neo arrivato Hauge.

DUBBIO - Il rebus, ovviamente, è in attacco. Perché Maldini ha dimostrato di non trovarsi a suo agio nel ruolo di prima punta, mentre Leao non ha convinto nello spezzone giocato in Portogallo. Pioli dovrà comunque decidere tra il portoghese e Colombo, il quale punta al riscatto personale dopo il rigore sbagliato contro il Rio Ave.