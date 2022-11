Tuttosport - Verso Salisburgo, serve una notte da Leao per dimenticare Torino

MilanNews.it

Rafa Leao è ormai sempre al centro delle voci e del chiacchiericio intorno al Milan. Il suo status di campione e di giocatore più decisivo della squadra rendono possibile tutto questo, specialmente dopo partite come quelle di Torino in cui tutto è andato storto per il portoghese. Su Rafa sono piovute moltissime critiche che fanno parte del calcio e che il ragazzo ha assorbito bene, per quanto forse un po' eccessive. Da Milanello giurano che Leao è concentrato e sereno, pronto a prendersi per mano i rossoneri stasera contro il Salisburgo.

Non colpevole

Come sottolinea l'edizione di questa mattina di Tuttosport, Rafa Leao è ritenuto assolutamente non colpevole della sconfitta di Torino. O meglio, gli errori ha inizio gara ci sono stati e sono stati anche parecchio evidenti ma il Milan ha digerito la prestazione di domenica sera come una serataccia di tutta la squadra che, nell'arco di una stagione, può capitare. Ed è giusto che sia così. Leao, con la sostituzione di Pioli, ha capito che anche lui non è esente dai cambi e non vede l'ora di scendere in campo contro il Salisburgo per mettere a tacere le aspre critiche che troppo facilmente si levano nei suoi confronti alla prima prestazione negativa. Sia Pioli che Tonali nelle rispettive conferenze stampa di ieri hanno dichiarato di vedere un Leao sereno e concentrato come tutti, assolutamente non sotto giudizio ma con la piena fiducia di mister, compagni e club. Normale che sia così, sarebbe assurdo il contrario.

Feeling con la Champions

In tutto questo stasera il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions League che mancano da 9 anni. La squadra di Pioli fa affidamento al suo gioco ma anche al suo giocatore migliore Rafael Leao che, nonostante tutto, ha un ottimo feeling con la massima competizione europea. In due stagioni con il Milan, Leao ha segnato 2 reti in Champions e ha regalato 3 assist ai compagni in 9 partite complessive giocate. In più se si aggiunge il rigore procurato all'andata con la Dinamo e l'autogol propiziato al ritorno... Anche nelle due gare contro il Chelsea di quest'anno, sciagurate, il portoghese ha mostrato lampi di grande classe. Ora serve una notte da Rafa Leao a 360 gradi, per consacrarlo sempre di più tra i grandi talenti del calcio europeo e mondiale. La qualificazione del Milan agli ottavi passerà soprattutto dai suoi piedi.