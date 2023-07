UFFICIALE: Christian Pulisic firma fino al 2027 con opzione per il club per un altro anno

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christian Mate Pulisic dal Chelsea FC. Il calciatore statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore del club per il prolungamento fino al 30 giugno 2028.

Nato a Hershey (USA) il 18 settembre 1998, Christian cresce nei Settori Giovanili americani, prima di trasferirsi in Europa nel 2015, al Borussia Dortmund. Con i gialloneri debutta in Prima Squadra nel gennaio 2016 e totalizza 127 presenze e 19 reti, vincendo 1 Coppa di Germania. Nel gennaio 2020 passa al Chelsea, con cui colleziona 145 presenze e 26 gol, conquistando 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club.

Pulisic vanta 60 presenze e 25 gol con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League.

Christian Pulisic vestirà la maglia numero 11.