UFFICIALE: Milan-Genoa rinviata al 13 maggio insieme alle altre gare a porte chiuse

Come comunicato dalla Lega Serie A, le gare Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina, inizialmente previste a porte chiuse, saranno rinviate e recuperate mercoledì 13 maggio 2020. La decisione è stata presa in seguito al susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere all'emergenza coronavirus. La finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per mercoledì 20 maggio 2020.