Un'emergenza infinita. La sosta limita i danni, ma i problemi sono evidenti e gravissimi

Il Milan si trova attualmente ad affrontare il primo momento nerissimo della stagione, dominato da una serie di infortuni e decisioni tattiche che stanno mettendo a dura prova la tenuta della squadra. La sconfitta con l'Udinese e il pareggio con il Lecce, per come sono arrivate, rappresentano a pieno il momento di crisi della squadra di Stefano Pioli. L'alleantore rossonero, che ora ha tutti gli occhi del mondo Milan addosso e a cui è stato confermata ancora la fiducia dalla proprietà, non può più sbagliare; alla ripresa troverà subito la Fiorentina a San Siro, con la squadra in piena emergenza.

Il giorno dopo dalla gara con il Lecce, la domanda è la seguente: ma come giocherà il Milan contro la Viola? Risponderemo solo a pochi giorni dalla gara, ma abbiamo giò la certezza che i rossoneri non avranno a disposizione Rafael Leao, a causa di una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, e Olivier Giroud, espulso contro i puglieri. L'incognita è invece legata a Christian Pulisic, uscito malconcio dalla gara con il PSG: per lo statunitense è stata solamente una contrattura al flessore, tant'è che gli esami hanno escluso lesioni.

La sosta, dunque, permette ai rossoneri di non far perdere troppe partite a Leao e Pulisic, limitando un po' i danni. I problemi, però, rimangono gravissimi in casa Milan, soprattutto su una qustione così delicata come quella degli infortuni. Alla domanda "Come si spiegano tutti questi infortuni?" Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa: "In questo momento non ho una spiegazione, non può essere solo sfortuna, giocando così tanto e con questo stress i rischi si alzano ma ne stiamo subendo tanti". Dopo quattro anni di infortuni di ogni tipo e in grandi quantità, finalmente è stato riconosciuto dal tecnico che non è solamente sfortuna.

La pausa sarà utile anche per capire quali sono i problemi dei tanti infortuni e sfruttare l'occasione per provare a risolverli, partendo dal fare mea culpa: la preparazione estiva non sta dando i frutti sperati e le tante indisponibilità a causa di problemi di natura fisica stanno compomettendo la stagione del Milan, che dopo dodici giornate si ritova a -6 dalla Juventus e potenzialmente a -8 dall'Inter, che alle 20.45 affronterà il Frosinone a San Siro.