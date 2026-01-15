Un problema già visto, anche Allegri lo aveva capito: al Milan mancano i gol dei centrocampisti

Sembra una banalità, ma purtroppo non lo è. Il Milan e Allegri in una stagione sin qui positiva (eccezion fatta per le brutte figure in Coppa Italia e in Supercoppa) si trova in casa ancora dei problemi mal risolti. Il focus è incentrato sulla mancanza di gol dai centrocampisti. Rispetto agli anni passati, il centrocampo rossonero produce davvero poco. In 19 partite sin qui, il Milan ha ricavato pochissimo in zona gol dai propri centrocampisti.

ALLEGRI LO SAPEVA

Massimiliano Allegri aveva già annusato odore di problemi. Nella conferenza stampa di presentazione aveva infatti annunciato (e forse caricato) che Loftus-Cheek e Fofana avrebbero dovuto segnare insieme almeno 15 gol in due. Sì, nelle favole. Ad oggi, solo un gol a testa per i due rossoneri (Loftus a Lecce e Fofana a Udine) conditi da quattro assist in due (Fofana x3 e Loftus x1). C’è da dire, giustamente che forse il gioco di questa squadra, oggi non permette ai centrocampisti di inserirsi fluidamente in area di rigore avversaria. Sia per caratteristiche sia per fisicità, il Milan è costretto spesso a ruotare sugli esterni, cercando poi cross e inserimenti. Qui mancano proprio le giocate dei centrocampisti, o meglio “mezzale” Visto che in questa particolare categoria non rientrerebbero Modric, Ricci e Jashari (che ha giocato pochissimo e che non è un giocatore da gol, da inserimento).

RABIOT, TANTA CORSA MA FINORA POCHI GOL

Non fraintendiamo. La stagione sin qui di Adrien Rabiot è assolutamente positiva, con il francese che ha saputo dare un peso incredibile al centrocampo dei rossoneri. L’unica perla finora è la rete bellissima in casa del Torino. Poi tanta corsa, tanto dinamismo, qualche errore in fase di impostazione e tanti, troppi gol mancati. Abbiamo in mente la sfida casalinga contro il Sassuolo, gara in cui Rabiot nel primo tempo sbagliò malamente due occasioni a tu per tu con Muric. In un centrocampo che produce così poche reti, gli inserimenti e qualità di Rabiot tornano un elemento fondamentale per provare ad invertire questo sfortunato trend.