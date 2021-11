Una settimana a Fiorentina-Milan. Dubbio Calabria: le opzioni in caso di forfait

Manca una settimana esatta alla sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato 20 novembre alle 20:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Pioli sta recuperando a mano a mano dei pezzi: a parte il lungodegente Maignan, sono da verificare le condizioni di Castillejo e Romagnoli; per Messias, invece, si va verso la seconda convocazione stagionale.

Dubbio Calabria

Durante il match di ieri sera tra Italia e Svizzera, Davide Calabria ha accusato, nei dieci minuti finali della sfida, un problema al polpaccio e ha lasciato il ritiro della Nazionale per tornare a Milanello. Il suo problema, esaminato con i controlli clinici questa mattina, verrà valutato nelle prossime ore con la speranza che possa essere un problema lieve, così come quello accusato dallo stesso terzino durante il penultimo ritiro degli Azzurri.

Chi al suo posto?

In caso di forfait, Stefano Pioli ha possibilità di scegliere tra un paio di opzioni. La prima porta a Pierre Kalulu, sorprendente nelle ultime gare giocate per vivacità e personalità; una statistica, inoltre, ne alzerebbe le percentuali: nei 331 minuti in cui il francese è stato in campo in Serie A con la maglia rossonera, in questa stagione, il Milan non ha subito nessun gol. Oltre all'ex Lione, il tecnico rossonero potrebbe anche contare su Florenzi: l'italiano è pienamente recuperato e sta sfruttando la sosta per ritrovare la condizione migliore.