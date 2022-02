Verso il derby, a centrocampo la certezza si chiama Tonali: chi al suo fianco?

In casa Milan, sono ripresi ieri i lavori a Milanello in vista del fondamentale match di sabato pomeriggio contro l’Inter. Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione e sta valutando bene quelle che sono le condizioni fisiche dei calciatori infortunati (o acciaccati), per capire se ci sono speranze di recuperarli oppure no. Il punto interrogativo più grande riguarda Franck Kessie, che dopo il ritardo di ieri dovuto a motivi logistici, tornerà a Milano nelle prime ore del pomeriggio per effettuare già oggi un allenamento personalizzato. Si proverà a recuperarlo dopo la botta che ha ricevuto in Coppa d’Africa con la sua Costa D’Avorio nel match contro l’Egitto.

TONALI LA CERTEZZA A CENTROCAMPO

Una delle news rossonere più positive è sicuramente quella che vede Sandro Tonali in grande spolvero. Punto fermissimo nel Milan 2021/2022, l’ex Brescia si avvia a prendere per mano la mediana rossonera non solo nella sfida contro l’Inter ma anche negli anni a venire. Tonali in questa stagione ha saltato solamente una partita (quella contro lo Spezia per squalifica), giocando anche con qualche problema al ginocchio ma senza mai mollare. Questa sua voglia di Milan piace a Pioli, alla società e ai tifosi, che vedono in lui una possibile bandiera. Ma chi al suo fianco contro i cugini nerazzurri? Detto di Kessie, ad oggi il favorito è Ismael Bennacer, già rientrato in campo contro la Juventus. Meno chances di giocare dall’inizio le hanno il francese Tiémoué Bakayoko e il bosniaco Rade Krunic. Il mercato non ha regalato al tecnico i rinforzi che forse sperava, e dunque bisogna andare avanti e fare di necessità virtù.

C’È L’IPOTESI DI KESSIE TREQUARTISTA

Qualora Kessie dovesse recuperare e avere un buon minutaggio nelle gambe, non è da escludere che Pioli lo utilizzi sulla trequarti, a discapito di Brahim Diaz, come avvenuto nella vittoriosa trasferta di Empoli prima della pausa natalizia. Ad oggi dunque, la certezza del centrocampo si chiama Tonali. Chi giocherà al suo fianco lo scopriremo nei prossimi giorni con gli allenamenti. Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic ha svolto un allenamento personalizzato, mentre Fikayo Tomori prosegue il suo programma di recupero con sedute ad hoc.