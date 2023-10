Verso Milan-Juve: due recuperi per Pioli, ma non saranno titolari. Due anche le assenze pesanti. Le ultime di formazione

vedi letture

Dopo due settimane di sosta passate più a parlare di scandali extra-campo, torna finalmente il calcio giocato e, con esso, la possibilità di trattare di calcio giocato. E qual è il miglior modo per farlo se non andando a scandagliare le ultime di formazione? Ecco, perciò, le ultime notizie sulla formazione che Pioli ha in mente per la sfida di domani sera a San Siro contro la Juventus di Allegri.



Le news dall'infermeria

Oltre ai lungodegenti Bennacer (che, tra l'altro, ha rimesso piede a Milanello in settmana) e Caldara, la sosta ha permesso a Pioli di recuperare sia Pierre Kalulu che Rade Krunic: entrambi saranno disponibili per domani, anche se si accomoderanno in panchina per poi entrare, eventualmente, a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista delle trasferte di Parigi e di Napoli. Non ha del tutto recuperato, invece, Loftus-Cheek: l'inglese non sarà convocato e punta a rientrare in rosa per la Champions League. Due i nuovi infortunati: Chukwueze, che ha subito un problema muscolare con la Nigeria, e Sportiello, che non potrà sostituire lo squalificato Maignan a causa della lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata a Milanello.

Considerando, dunque, tutte queste notizie e la necessità di proporre un'adeguata rotazione in vista dei due match successivi contro PSG e Napoli, Pioli contro la Juve dovrebbe optare per la seguente formazione: Mirante in porta, Calabria e Florenzi terzini con Tomori centrale assieme a uno tra Thiaw e Kjaer (favorito sul tedesco che ha effettuato un viaggio intercontinentale), Adli da mediano con Musah e Rejinders interni, davanti tridente Pulisic, Leao e Giroud. Panchina per Jovic e Okafor, titolari a Genova due settimane fa.

PROVA DAZN PER 3 MESI A 19,90 € AL MESE POI 40,99€, SENZA VINCOLI, SOLO FINO A DOMENICA!