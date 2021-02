VIDEO MN - L'agente di Calhanoglu è arrivato a Casa Milan: al via l'incontro con la dirigenza rossonera

L'agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, è appena arrivato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. C'è distanza ancora di un milione di euro tra domanda e offerta per il rinnovo del turco. Al via dunque al meeting di mercato per provare a limare ulteriormente le differenze economiche tra le parti.

di Antonio Vitiello