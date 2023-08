VIDEO MN - Musah arrivato a Milano. Domani visite mediche e firma: i dettagli

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it presso Milano Linate, Yunus Musah, dopo essere atterrato con un volo da Amsterdam intorno alle 22:40, ha lasciato in questi istanti l'aeroporto meneghino per dirigersi in un hotel in zona Lotto, dove passerà la notte previa alle visite mediche (da svolgere presso la Clinica La Madonnina), l'idoneità sportiva (presso il Centro Ambrosiano) e alla firma in sede di domani.

Il centrocampista americano classe 2002 si appresta, dunque, a vivere i suoi primi passi in rossonero, dopo aver spinto tanto perché l'affare con il Valencia si concludesse positivamente: al club spagnolo andranno 20 milioni di euro con lo stesso Musah firmerà un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.

Ecco il video dell'arrivo a Milano di Yunus Musah: