1-0 sull'Udinese. La Repubblica: "La sentenza di Fonseca. Leao resta in castigo e il Milan vince in 10"

Per Fonseca l'esclusione di Rafael Leao dall'undici titolare deve essere normalità, perché ribadito alla squadra giovedì ed in conferenza stampa venerdì, il Milan viene prima di tutto e tutti.

Dietro la panchina di ieri del numero 10 dovrebbe esserci una mera giustificazione tecnica, anche perché martedì ci sarebbe in Champions League il Bruges, anche se questa mattina La Repubblica parla di "castigo". In merito a questo discorso ed all'importantissima vittoria del Diavolo sull'Udinese, il quotidiano ha questa mattina titolato, "La sentenza di Fonseca. Leao resta in castigo e il Milan vince in 10", dando valore alle scelte dell'allenatore portoghese, che ancora una volta, proprio come in occasione del derby, ha avuto ragione.