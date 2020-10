-10 a Inter-Milan, la Gazzetta titola: "Il derby dei due mondi"

Quando mancano dieci giorni alla sfida tra Inter e Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Il derby dei due mondi". Da una parte ci sono i nerazzurri preoccupati per i loro sudamericani che torneranno in Italia dagli impegni con le rispettive nazionali solo a 48 ore dalla partita, mentre dall'altra Pioli spera di recuperare per il match Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic.