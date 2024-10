90 minuti in panchina. Il CorSport riprende la parole di Fonseca: "Nessun caso Leao"

Il Milan ha vinto, soffrendo ed in inferiorità numerica contro l'Udinese. Nella serata di festa e rabbia di San Siro, fa un rumore sordo lo zero di fianco ai minuti giocati da Rafa Leao.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che, seppure si sia riscaldato per gran parte del secondo tempo, il numero 10 non è sceso proprio in campo, cosa che addirittura non accadeva dal 1 dicembre 2022, l'anno dello Scudetto. Una cosa del genere può aver lasciato senza parole tifosi ed addetti ai lavori, ma non Paulo Fonseca, che ha definito quest'esclusione una "normalità" spiegando nel post partita di Milan-Udinese: "Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra: il Milan è più importante di qualsiasi giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c'è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi per la vittoria e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare".