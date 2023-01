A metterci la faccia è Kjaer, la Gazzetta: "Parole da leader"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è la prima volta che Simon Kjaer, dopo una brutta batosta, si presenta davanti alle telecamere mettendoci la faccia. Anche ieri a Riyad è stato il capitano della Danimarca a parlare ai microfoni e a pronunciare, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport: "Parole da leader". Kjaer ha dichiarato onestamente: "Siamo partiti male, poi è diventata davvero difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritare la vittoria". Poi, ci ha tenuto a spendere qualche parola per i tifosi: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo crescere e prenderci le nostre responsabilità".