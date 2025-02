A Rotterdam esperimento fallito. La Gazzetta: "Stop al progetto 4 stelle"

vedi letture

Al De Kuip di Rotterdam Sergio Conceiçao ha avverato le fantasie dei tifosi rossoneri schierando in campo contemporaneamente i 'Fantastici 4', ovvero Rafael Leao, Joao Felix, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. L'esperimento non è andato come sperato, non solo perché nessuno dei quattro è riuscito a prendersi la scena, ma anche perché alla fine quanto si diceva si è avverato: il Milan è una squadra che non ha equilibrio, a maggior ragione quando viene schierata con questi giocatori super offensivi.

Scrive dunque questa mattina La Gazzetta dello Sport "Stop al progetto 4 stelle", che non è da escludere possa essere riproposto comunque più avanti o ovviamente a partita in corso, come ad esempio successo ad Empoli. Al momento, però, difficilmente torneremo a vedere Leao, Felix, Pulisic e Gimenez tutti insieme dal primo minuto, soprattutto con il rientro in campionato ed in Champions di Musah, giocatore tanto bistrattato ma che alla fine viene apprezzato tantissimo da Conceiçao per le sue caratteristiche.