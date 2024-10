A San Siro arriva il Club Brugge e c'è un osservato speciale. Tuttosport: "Il Milan rifà l'esame a De Cuyper"

Stasera a San Siro arriva il Club Brugge nella sfida valida per la terza giornata di Champions League e gli occhi dei dirigenti rossoneri saranno anche su un giocatore della squadra belga: "Il Milan rifà l'esame a De Cuyper" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi potrà osservare da vicino Maxim De Cuyper, terzino sinistro belga classe 2000. Il Milan, che è alla ricerca di un vice-Theo Hernandez, lo sta tenendo d'occhio da diverso tempo, tanto che il dt milanista Geoffrey Moncada lo ha visionato da vicino poco tempo fa a Roma durante il match tra Italia e Belgio.

Ieri in conferenza stampa, il tecnico del Club Brugge Nicky Hayen ha commentato così le voci su un possibile futuro di De Cuyper al Milan: "Ogni giocatore ha una certa ambizione e vuole progredire nella sua carriera. Lui ha molta qualità, vedremo in futuro. Lui è molto importante per me. È molto importante intanto che rispetti le nostre attese, poi vediamo se troverà il suo spazio in un altro club in futuro".