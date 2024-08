Abraham al Milan? Tuttosport: "È appeso a un filo..."

Il Milan aspetta Tammy Abraham, nonostante nella serata di ieri si è veramente creduto per un momento che lo scambio con Alexis Saelemaekers potesse saltare. Scrive infatti questa mattina Tuttosport che si trattava essere solo di "una questione del tutto finanziaria, tra quote di ammortamento e costo del personale che hanno rallentato, fino all’inchiodata, i colloqui tra la dirigenza milanista e quella della Roma", che in tarda serata si sono risentite con l'intento di trovare una soluzione, un punto di incontro, a questa trattativa.

Ed è per questo che si è passati dallo scambio di due titoli definitivi allo scambio di prestiti, con il Milan che andrà così a completare il proprio reparto offensivo con un giocatore tanto richiesto da Paulo Fonseca, con l'auspicio che la scelta risulti essere alla fine azzeccata, anche perché fra Torino e Parma la formazione rossonera ha dimostrato di avere bisogno di un vice Morata all'altezza della situazione, e chissà che Abraham non possa esserlo.