Abraham resta in uscita. Il CorSport: "Standby Tammy. I dubbi inglesi"

Tammy Abraham non rientra nei piani di Daniele De Rossi, e la manciata di minuti giocati a Cagliari, neanche contro l'Empoli domenica scorsa, ne sono la più lampante conferma. L'attaccante inglese è dunque in procinto di lasciare la Roma, anche se nelle scorse ore sarebbe stata registrata una brusca frenata nell'affare che lo vedrebbe direttamente coinvolto.

Il Corriere dello Sport parla infatti di "Standby Tammy. I dubbi inglesi", perché il West Ham riterrebbe essere troppo elevato lo stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus che l'inglese percepirebbe nella capitale, con la Roma che dal canto suo, considerata la situazione economica nella quale riversa, non ha alcuna intenzione di concedere sconti sul cartellino del giocatore.

In più il West Ham vorrebbe prima sfoltire il reparto offensivo per evitare problemi di abbondanza. Insomma, la fumata nera sembrerebbe essere imminente, con la Roma che spera possa riaprirsi la pista Milan per Abraham, il quale sarebbe stato espressamente richiesto da Paulo Fonseca come vice Morata.