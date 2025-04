Abraham-Saelemaekers, destino incrociato: Milan e Roma li vogliono confermare

vedi letture

Il Milan vuole tenere Tammy Abraham e la Roma vuole tenere Alexis Saelemaekers. Per questo motivo, a breve i due club si siederanno ad un tavolo con la chiara idea di confermare i rispettivi calciatori, sbarcati entrambi in prestito secco durante lo scorso mercato estivo. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che ci sono due scenari possibili: o il rinnovo dei prestiti, magari aggiungendo una cifra per il diritto di riscatto, o trattando l'acquisto a titolo definitivo per una cifra che balla per entrambi attorno ai 25 milioni di euro.

Dopo il derby di Coppa Italia, valido per la semifinale di andata, Abraham aveva parlato così in conferenza stampa del suo futuro: "Se mi piacerebbe restare al Milan? Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me".