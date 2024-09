Abraham sprint. La Gazzetta: "Ispira il pari e spaventa la Lazio"

Le note positive per il Milan dopo il pareggio contro la Lazio all'Olimpico di ieri sera sono pochissime, forse tre. Per prima cosa non si è perso e questa è una magra consolazione, anche perché la prestazione è stata tutt'altro che convincente anche nella serata romana. In secondo luogo c'è da evidenziare l'ottimo atteggiamento di Strahinja Pavlovic, tosto in difesa e goleador in attacco. Infine è da lodare la prima, fugace ma significativa, apparizione di Tammy Abraham con la maglia del Milan: ottimo ingresso che ha portato in dote un assist e un quasi gol.

La Gazzetta dello Sport questa mattina elogia i primi scampoli dell'inglese che si è aggregato alla squadra senza allenamenti nella mattinata di ieri: "Abraham, più veloce non si può. Ispira il pari e spaventa la Lazio". Fa il suo ingresso con i reietti Theo e Leao e proprio con loro confeziona la rete del pareggio: fa due sponde, la seconda l'assist per la rete di Rafa. E poi nel finale ha l'occasione, in posizione defilata, di regalare addirittura i tre punti ai rossoneri. Provedel però è bravo a dirgli di no. Le premesse e l'atteggiamento sono ottime, sarà fondamentale per lui rimanere in forma.