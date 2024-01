Addio a Kaiser Franz. Il tributo nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal lutto del mondo del calcio per uno dei giocatori più forti della storia: il Kaiser Franz Beckenbauer è morto all'età di 78 anni, una leggenda del Bayern Monaco e della nazionale. Considerato con Maldini e Baresi il difensore più forte di tutti i tempi, la sua morta ha provocato reazioni commosse in ogni angolo del globo. Questa mattina le prime pagine dei quotidiani sportivi sono dedicate soprattutto a lui.

La Gazzetta dello Sport propone un titolo a tutta pagina. In taglio alto scrive: "Addio Beckenbauer, il più grande difensore di sempre". Nel titolo centrale si legge: "Il suo calcio libero". E poi nel sottotitolo: "La leggenda di Kaiser Franz. Il talento tedesco numero uno ovunque che ha portato l'eleganza in campo". Anche il taglio alto del Corriere dello Sport è dedicata al campione tedesco: "L'ultimo Kaiser". Nel sottotitolo: "Addio al mito tedesco, aveva 78 anni. Era malato da tempo". Quindi il tributo di Tuttosport che sempre in taglio alto recita: "L'ultimo imperatore". Poi aggiunge: "Il più grande calciatore tedesco di sempre: libero ineguagliabile, 2 titoli mondiali (uno in campo, uno in panchina), 3 coppe dei campioni con il Bayern. Giocò la 'Partita del Secolo' , Italia-Germania 4-3, con il braccio al collo: aveva la spalla lussata".

Riportate qui sotto anche le migliori prime pagine delle principali testate europee.