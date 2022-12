Addio a Sinisa Mihajlovic, le aperture dei quotidiani generalisti

MilanNews.it

Il lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic a soli 53 anni ha lasciato tutti nello sgomento, tanto che anche tutti i maggiori quotidiani generalisti italiani hanno dedicato uno spazio in prima pagina per celebrare la vita dell'ex giocatore e allenatore serbo. La Repubblica ha scritto: "Addio a Sinisa Mihajlovic. Un lottatore non solo in campo". La Stampa, giornale di Torino dove è stato allenatore del Toro recita: "Ciao condottiero". Il Giornale anche ritaglia uno spazio centrale in prima pagina: "Addio Sinisa, guerriero coraggioso". Il Messaggero invece scrive semplicemente: "La lezione del guerriero".