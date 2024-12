Al via l'era Conceiçao. Il CorSport apre con le sue parole: "Milan, crediamoci"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina per l'inizio dell'era Sergio Conceiçao che ieri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore rossonero al posto dell'esonerato Fonseca: "Milan, crediamoci" il primo messaggio molto chiaro del neo tecnico milanista che ieri ha diretto a Milanello il primo allenamento e oggi verrà presentato ufficialmente alla stampa prima della partenza del gruppo per l'Arabia Saudita in vista della Supercoppa Italiana.

Questo il comunicato ufficiale di ieri del Milan: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni".