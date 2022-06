Albertini: "Tonali ha tutto per diventare una bandiera. Giusto che la società lo renda un pilastro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex bandiera del Milan Demetrio Albertini, 13 stagioni in rossonero per lui e una lunga lista di trofei, è stato intervistato questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha parlato nello specifico di Sandro Tonali e ha espresso il suo parere sulla possibilità che il numero 8 Campione d'Italia possa diventare una bandiera del club: "Età, senso di appartenenza, spirito da trascinatore, rappresentante del blocco italiano in squadra: Sandro ha tutto per diventare una bandiera del club, lo dico da quando è arrivato al Milan e faceva fatica... Giustissimo che la nuova proprietà decida di farne un pilastro, un giocatore come Tonali è fondamentale per costruire le basi del Milan del futuro, ma spetterà a lui raccogliere la sfida e alimentarla nel tempo".