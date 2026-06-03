Allegri si libera. La Gazzetta: "Max vede il Milan. Sì alla risoluzione e poi c'è solo il Napoli"

Allegri si libera. La Gazzetta: "Max vede il Milan. Sì alla risoluzione e poi c'è solo il Napoli"MilanNews.it
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Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis
Dopo la turbolenta esperienza in rossonero Massimiliano Allegri è pronto a cominciare la sua avventura a Napoli.

Oggi è il giorno della risoluzione di Massimiliano Allegri con il Milan. Dopo appena una stagione, un quinto posto ed un esonero, il tecnico livornese si libera da ogni vincolo contrattuale con il club rossonero firmando la risoluzione che gli permetterà di legarsi alla sua nuova squadra: il Napoli

È tutto pronto, si sta seguendo il programma passo dopo passo, con La Gazzetta dello Sport che ha questa mattina titolato: "Max vede il Milan. Sì alla risoluzione e poi c'è solo il Napoli", club con il quale firmerà un biennale con premio speciale per lo scudetto. 