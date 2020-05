Allenamenti collettivi, Corriere dello Sport: "Scienziati verso il sì"

"Scienziati verso il sì". Titola così, in prima pagina, il Corriere dello Sport in riferimento agli allenamenti collettivi. Oggi dovrebbe arrivare il via libera: "Dal comitato scientifico - scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale - atteso ok alla seconda fase, ma per la ripartenza del campionato resta il nodi isolamento nel caso in cui un atleta contragga l’infezione. Costi sanitari, per la A almeno 4 milioni di spese".