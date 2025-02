Altra papera a Rotterdam. Tuttosport si interroga: "Scusa Milan, ma questo Maignan vale 5 milioni?"

vedi letture

Con il Feyenoord Mike Maignan non ha decisamente messo in mostra il suo miglior repertorio, complice la papera al terzo minuto di gioco che è risultata essere decisiva ai fini del risultato finale della partita. Con quell'errore sul tiro di Paixao il francese ha indirizzato la partita a favore dei padroni di casa, che con una prestazione attenta e di carattere sono riusciti a portare a casa il risultato.

Ovvio, la sconfitta di Rotterdam non deve gravare solo su Mike Maignan, ma non è la prima volta in stagione che il portiere francese commette errori del genere, vedi quello in casa contro il Cagliari o a Como contro i Lariani. Insomma, si stanno accumulando sbagli su sbagli che, a fronte di un rinnovo di contratto che sembrerebbe essere imminente, ha portato Tuttosport a domandarsi: "Scusa Milan, ma questo Maignan vale 5 milioni?". L'ultima parola spetterà sempre e solo alla dirigenza, ma al momento la risposta è no.