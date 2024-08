Altri due gol subiti a Parma. Il QS in apertura: "È un Milan senza difesa"

vedi letture

Più volte nel corso di questa preparazione estiva Paulo Fonseca ha ribadito come il suo intento fosse quello di lavorare tanto, e bene, sulla fase difensiva, con l'obiettivo di migliorarla in quanto il vero tallone d'Achille di questo Milan. Bene, l'allenatore portoghese è a Milanello da oltre un mese e mezzo, ma nel frattempo non sarebbe stato registrato alcun passo in avanti, anzi, ieri a Parma è quasi sembrato che ne fossero stati fatti due, se non addirittura tre indietro.

Il Milan ha iniziato come ha finito l'anno scorso, subendo tantissimi gol, ed infatti questa mattina in apertura il QS ha scritto "È un Milan senza difesa", soffermandosi in particolare sulla più che negativa prestazione del Milan a Parma.