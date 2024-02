Anche Giroud incerto sul futuro, il CorSport: "Mls, più di una suggestione"

In ottica prossima stagione, ci sono diversi giocatori del Milan che dovranno prendere decisioni sul proprio futuro. Uno di questi è sicuramente Olivier Giroud che si ritroverà davanti a un bivio: rinnovare per un altro anno e continuare a misurarsi ad altissimi livelli - in cui sta dimostrando di poter stare serenamente a 37 anni - oppure iniziare la fase finale della sua carriera, dando anche ascolto alla sua famiglia che vorrebbe ritmi più rilassati. In questo senso gli Stati Uniti sono più di una semplice tentazione.

Anzi, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport: "Giroud-Mls, più di una suggestione". Nell'occhiello viene riportata una condizione fondamentale e che potrebbe giocare un ruolo chiave: "La famiglia spinge per gli Stati Uniti". Il Milan lascia le porte aperte, sarebbe ben felice di rinnovare per un anno con un giocatore amato dai tifosi, decisivo e leader nello spogliatoio. Giroud, che a 37 anni è il più prolifico nella rosa rossonera, deciderà nelle prossime settimane e darà una risposta al Milan.