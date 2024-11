Anche la Juve su Dorgu, Tuttosport: "Sfida a Napoli e Milan"

Nonostante si sia entrati nelle fasi calde della prima fase della Champions League e in Serie A si vengano a delineare le prime gerarchie più definite, il calciomercato riapre tra poco più di un mese e per tale ragione rimane sempre al centro delle chiacchiere. In particolare c'è un giocatore nel nostro campionato che fa gola a molte big italiane ma non solo. Si tratta dell'esterno - sia difensivo che offensivo - Patrick Dorgu, danese classe 2004 in forza al Lecce.

Sul giovane talento c'è l'interesse di grandi squadre e oggi, come riporta Tuttosport, un'altra si aggiunge alla corsa: "Occhi Juve su Dorgu. Sfida a Napoli e Milan". Lunedì sera in occasione di Venezia-Lecce, gara decisa proprio da un gol del laterale, c'erano degli osservatori bianconeri. Già da tempo sul calciatore c'è l'interesse del Napoli, che ci ha provato in estate, come anche del Milan, che lo ha inserito nella shortlist di papabili candidati a prendere il posto di Theo se questo dovesse partire. Piace anche all'estero in particolare al Chelsea e al Tottenham.